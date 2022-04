Finalistka Miss Czech Republic v době covidu bojovala s váhou: Za rok zhubla 10 kilo. Máme fotky před a po

Terezie Jastrzembská Super.cz

Finalistka soutěže krásy Miss Czech Republic Terezie Jastrzembská prošla za poslední rok velkou proměnou. Zhubla deset kilogramů a je připravená zabojovat o korunku královny krásy. Jednu už doma má. Před čtyřmi lety vyhrála soutěž krásy Look Bella.

"Před rokem jsem měla o deset kilo více. V době covidu jsem se uzavřela sama do sebe, večer jsem jen jedla, k tomu si dávala nějaké drinky a nedělala jsem nic jiného, než že jsem koukala na televizi. Bylo to pro mě těžší období. Naštěstí jsem se z toho dostala," řekla Super.cz Terezie.

Kromě toho, že do svého režimu zařadila cvičení, změnila i jídelníček. "Jely jsme to společně s mojí nejlepší kamarádkou Natálkou Kočendovou. Obě jsme cílevědomé, vždy jsme podporovaly jedna druhou," usmívala se brunetka na soustředění s Miss Czech Republic na Zanzibaru, kde své křivky předvedla.

Bohužel pro pány, Terezie není single. "Přítele mám. Je ze Slovenska. Přestěhovali jsme se spolu do Prahy, byl to krok do neznáma, ale jsme moc spokojení. Na Slovensku trénoval děti v hokeji, nyní dělá auditora," dodala Jastrzembská. ■