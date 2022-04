Čím větší úlet, tím líp: Vlastina Svátková se na ples oblékla v sekáči a korunu sladila s pleťovou maskou

V rámci doporučené udržitelnosti zvolila Vlastina Svátková šaty, boty i kabelku z druhé ruky. Michaela Feuereislová

„Rozhodla jsem se, že se budu chystat sama a využiji věci, které už mám ve svém šatníku. Tento večer je přece jen také o udržitelnosti. Šaty, boty a kabelku mám dokonce ze second handu. Šperky jsem si sama vyrobila a doladila s maskou,“ komentovala svůj outfit herečka, která namísto škrabošky nalepila na obličej zlatou pleťovou masku.

„Čekám, kdy mi to z obličeje odpadne. Minimálně budu mít jedno oko víc hydratované,“ smála se Vlastina.

O svém outfitu prý více přemýšlel hereččin partner Jan Ryba. „Nebylo pro něj jednoduché sehnat nějaký barevný extravagantní oblek. Nakonec jsem ho přesvědčila, aby šel do černé barvy, která se hodí k mojí zlaté,“ říká Vlastina.

Maškarní ples si Svátková užívala. „Mně se to moc líbí. Já bych se asi na klasickém plese nudila. Bylo by mi nepříjemné, pokud bych se šla najíst, při tanci by mi to nešlo. Tady na této akci je to jedno, protože tady můžete být sami sebou. Čím větší úlet, tím lépe,“ kvitovala. „Život je o tom vystoupit z komfortní zóny a zažít něco, co jsme ještě nezažili,“ dodala herečka. ■