Hvězda filmu Gangster(ka) se vrací k profesi, která ji proslavila. Svátková by se prý nebránila ani nekonečnému seriálu

Vlastina Svátková se bude více realizovat jako herečka. Michaela Feuereislová

„Začínám hodně točit. Točím moc hezký projekt na Slovensku. Myslím, že ten seriál bude velmi úspěšný. Začínám natáčet pokračování seriálu #martyisdead. Za tento zajímavý projekt dostali jeho tvůrci Emmy. Budu pracovat i na nějaké věci pro televizi Prima,“ popisovala nám výčet svých chystaných projektů Svátková na plese Sobje, kam dorazila s partnerem Janem Rybou.

Za nové herecké příležitosti je hvězda filmu Gangster(ka) ráda. „Pokud se chci věnovat herectví, tak to musím dělat naplno. Proto ostatní věci odkládám a soustředím se jen na hraní,“ říká Svátková, která odkládá psaní i navrhování svých šperků. „Necítím se na to, že bych se realizovala v něčem jiném. Jsem nadšená, že mám práci, což dneska není nic samozřejmého. Dřív jsem například tvrdila, že bych za žádnou cenu nešla třeba do nekonečného seriálu. Dneska se už nebráním ničemu.“ ■