Takhle dnes vypadá: Chlapec z Indiany Jonese se po letech vrací k herectví. Čekal, až zazvoní telefon

Ke Huy Quan jako Shorty ve filmu Indiana Jones a Chrám zkázy Profimedia.cz

Fanoušci filmů o Indianovi Jonesovi si ho mohou pamatovat jako Shortyho z Chrámu zkázy (1984), jeho dalším známým filmem jsou rovněž dobrodružní Rošťáci (1985). Od té doby mu na kontě přibylo pouhých šest snímků, tím posledním je letošní novinka Everything Everywhere All At Once.