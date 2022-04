Hodně odvážná Ornella Koktová! Po třech dětech vystavila své přírodní čtyřky bez podprsenky

Ornella Koktová Foto: Archiv O. Koktové

Ornella Koktová (29) se toho nebojí. Bývalá modelka vystavila jen v bílé rozepnuté košili své přírodní čtyřky. Ornella se ani po třech dětech rozhodně nemá za co stydět. A jak sama říká, na plastickou operaci se ani nechystá.

"Uvažovala jsem o tom jen chvilinku. Měla jsem sraz s plastickým chirurgem. A ten zhodnotil, že to ještě není třeba. Tak jsem odcházela se sebevědomím jako blázen a pořád jsem to doma opakovala. Že jsem na tom dobře. Mám to potvrzené i lékařem," řekla Super.cz s úsměvem Ornella.

"Zatím je operace prsou odložena na neurčito. Navíc se hodně bojím bolesti. Když to není nutné, tak se do toho nehrnu," dodala Ornella, která má letos za sebou už jinou plastiku, a to břicha. ■