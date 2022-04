Sharon Osbourne otevřeně o nedávné plastice obličeje: Bylo to příšerné, vypadala jsem jako Kyklop!

Sharon Osbourne Profimedia.cz

„Říkám vám, že to bylo příšerné. Vypadala jsem jako Kyklop. Jenom mi udělat hrb. A bolelo to jako blázen, vůbec si to neumíte představit,“ uvedla v rozhovoru pro Sunday Times.

Sharon přiznala, že výsledný efekt byl tak hrozný, že jí manžel, zpěvák Ozzy Osbourne (73), dokonce nabídl, že jí zaplatí „opravu“.

Na to ale nakonec nedošlo. Po několika měsících se její tvář kompletně zahojila a moderátorka si konečně na nový vzhled zvykla. Vyhlazený obličej předvedla například letos na promítání Oscarů.

Nebylo to ale poprvé, co šla Sharon pod kudlu, a o svých plastikách hovoří otevřeně. Facelift podstoupila i v roce 2019.

„Nechala jsem si udělat tu věc, při které vám zvednou pusu a pak s ní nemůžete hýbat. Vůbec jsem ji nemohla najít. Děti se mě pořád ptaly, proč vypadám, jako bych na ně vrčela, ale já přitom nedělala nic,“ uvedla v tom roce v pořadu Kelly Clarkson.

Kromě zákroků v obličeji Sharon veřejně řešila také například prsní implantáty, které si nechala odstranit v roce 2011, protože jí do těla unikal silikon. „Aspoň už můj hrudník nevypadá jako vodní postel,“ komentovala odstranění v minulosti. ■