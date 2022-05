Jako manželé si k sobě Nikol Kouklová a Karel Heřmánek dovolí víc než ostatní herci. Jak jim to funguje jako kolegům?

Nikol Kouklová Super.cz

Herci Nikol Kouklová (32) a Karel Heřmánek mladší (33) jsou partnery nejen v osobním, ale i profesním životě. Poté, co Karel převzal žezlo po svém otci a stal se principálem Divadla Bez zábradlí, se o rodinný podnik stará s manželkou. Nikol se věnuje především píárové komunikaci. Společně pak hrají v několika představeních, například v muzikálu Cabaret, který se po pauze vrátil na pódia. Nikol přiznává, že jim práce častokrát zasahuje i do soukromí.

„Tyhle věci nejdou oddělovat. Včera jsme si šli po tříhodinové choreografické zkoušce sednout na večeři, a i tam mi vždycky cinkne telefon. Je to full time job, pomalu 24 hodin denně 7 dní v týdnu,“ vysvětlila Super.cz sympatická zrzka. Postupně se ale učí oddělovat práci a soukromý život.

„Na zprávy, které mi přijdou o půlnoci nebo v jednu ráno, jsem se naučila nereagovat a řešit to v pracovní době. Tohle povolání je i náš koníček, zatím nám to nevadí, zeptejte se nás za pár let,“ směje se.

Zajímalo nás, zda si s manželem dokáží při práci vjet do vlasů. „Asi si k sobě dovolíme víc než jako kolegové, kteří spolu doma nežijí,“ přiznává herečka, která se v rozhovoru o jednu takovou situaci podělila.

Kvůli covidu byli nuceni divadlo na nějakou dobu zavřít, a přestože nepřišli o pracovní starosti, chyběl jim pohyb na jevišti. Karel Heřmánek ml. nám prozradil, že dokonce nějaké to kilo přibral. Zeptali jsme se, jak je na tom po covidu jeho manželka.

„Musím se přiznat, že jsem se taky trošku rozseděla u počítače, dělala jsem svoji další píárovou práci, takže taky pociťuju, že bych nějaké to kilíčko potřebovala shodit. Spoléhám na to, že budu lítat po jevišti a půjde to dolů samo,“ dodává herečka s úsměvem. ■