Její předností je prý hlavně krásný obličej: V Miss Czech Republic se o místo na slunci pere sexy brunetka s modrýma očima

Michaela Macháčková Super.cz

Pět let sledovala soutěže krásy, než se do Miss Czech Republic přihlásila. Michaela Macháčková čekala, až bude mít na přípravu více volného času, protože má velmi náročné studium grafického designu a tiskařiny, kde by neměla mít absence. Kvůli škole brala i méně modelingových zakázek.