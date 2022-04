Jediná zrzka ve finále Miss Czech Republic: Takhle jí to seklo na Zanzibaru v bikinách

Adéla Maděryčová Super.cz

Po delší době se mezi finalistkami soutěže krásy Miss Czech Republic objevila dívka s rezavou hřívou. Adéla Maděryčová už se mezi finalistky jednou dostala, a to byly v soutěži zrzky dokonce dvě. " Určitě je to výhoda v tom, že nějakým způsobem vyčnívám a lidé si mě zapamatují. Ale podle barvy vlasů se tady nehodnotí ," míní.

Na soustředění soutěže krásy na exotickém Zanzibaru pro ni byla světlá pokožka, která k zrzavým vlasům patří, naopak trochu nevýhodou. I brunetky se pod spalujícím sluncem i při používání vysokých faktorů trochu připekly. "Mám naštěstí pigment docela dobrý, i když se pochopitelně tak dobře jako brunetky neopaluji. Ale používám samozřejmě padesátku, abych se nespálila a nebyla pak flekatá," svěřila.

Adéla se v modelingu pohybuje od patnácti let. "Je to už osm let, a tak jsem si řekla, že je potřeba zkusit něco nového. Lákají mě světové soutěže krásy a také mě baví komerční modeling, proto jsem se přihlásila právě do Miss Czech Republic," řekla Super.cz.

Na to, že se bude modelingu věnovat do důchodu, samozřejmě nespoléhá, má i zadní vrátka. Studuje vysokou školu pedagogickou, učitelství pro střední školy. "Jsem i lektorkou na táborech pro děti a učím už třetím rokem na sopránovou flétnu. Chtěla bych se v tom dále vzdělávat, ale ráda bych se tomu věnovala i společně s tím modelingem," upřesnila.

Pokud jde o vztahy, je to téměř neuvěřitelné, ale Adéla má pořád jediného partnera. "Jsem s přítelem od patnácti, je to moje první láska. Přítel je finanční poradce a také vlastní podnik u nás v Břeclavi. Missí nemoci se nebojím," dodala Maděryčová. ■