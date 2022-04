Ověšená řetězy z uší jako kráva na trhu: Módní návrhářka je rebelka, odhaluje víc, než je běžné

Debbie Brown Super.cz

"Byly tam chvíle, kdy jsem to chtěla vzdát, a přiznám se, že jich bylo o hodně víc než těch, které vás nutí jít dopředu. V pandemii jsem se věnovala rodinné firmě a návrhářství radši odložila, než abych navrhovala tepláky. Jsem ráda, že jsem se k tomu teď mohla vrátit, protože je to moje srdcová záležitost," řekla Super.cz Debbie, jejíž módu si oblíbila i řada známých tváří, které se na přehlídce objevily v jejích modelech.

Svůj osobitý styl předvedla i ve svém vlastním outfitu, který doplnila zlatým řetězem, který vedl na krk z uší. Trošičku nám tak připomněla podobně "ozdobené" krávy na trhu. "Je to takové trochu telecí," smála se Debbie. "Ale i zlaté řetězy jsou znakem Debbie Brown. Jsem rebel, všichni kolem té značky jsme rebelové," míní návrhářka, která se v módě rozhodla jít svojí vlastní cestou. "Musím dělat to, co mě baví, jinak by to byla konfekce," uzavřela. ■