Výlet v Itálii měl nepříjemnou dohru: Kamila Nývltová si způsobila ošklivé zranění nohy

Kamila Nývltová Foto: archiv K. Nývltové

“Prožili jsme úžasný prodloužený víkend v Neapoli a na pobřeží Itálie. Hodně jsme chodili a dělali opravdu výšlapy s převýšením až 800 m n. m. Bylo to dost náročné, ale bylo to naprosto skvělé, ty výhledy za to opravdu stály,” řekla Super.cz zpěvačka.

Během prodlouženého víkendu ale stačila chvilková nepozornost a zpěvačka si způsobila ošklivé zranění nohy.

“Předposlední den jsem se nedívala kudy jdu a zakopla jsem. Sedla jsem si na zadek a zasedla nohu. Takže doufám, že mám snad jen vymknutý kotník. V Itálii jsem to pouze stáhla, koupila mast na bolest a právě odlítám do ČR, kde to po příletu budu řešit. Ale beru to sportovně, možná mám lehce zpomalit,” dodala závěrem Kamila, kterou čekají již v příštím týdnu představení muzikálu Kleopatra v Divadle Broadway a již v červnu vystoupí na evropském turné v rámci programu Two Steps From Hell, které bylo několikrát kvůli covidu odloženo. ■