Míša Nosková má po porodu o dvě kila méně než před otěhotněním: Dvouměsíční miminko s sebou vzala na večerní akci

Michaela Nosková Super.cz

Sotva uplynulo šestinedělí, opět naskočila do práce. Složenky se prý u OSVČ neptají a na mateřskou dovolenou se nehraje. Přesto nás ale šokovalo, že zpěvačka Michaela Nosková (39) a její partner, trenér Jindřich Šanda, dorazili na večerní módní přehlídku návrhářky Debbie Brown i s dvouměsíční dcerou Jasnou Marianne.

"Zastavili jsme se tady jenom na chvilku cestou z práce a tak pozdě není," ujišťovala Super.cz Nosková, nicméně minimálně hodinu se s partnerem a miminkem zdrželi a ve chvíli, kdy jsme s nimi mluvili, už bylo rozhodně po osmé večer. V tu dobu vyrážejí ven s malými dětmi jen jižní národy, které mají jiný životní rytmus. Podotkli jsme, že zhruba od jednoho roku už by asi Jasna mohla s Míšou i na jeviště. "Spíš bude v tělocvičně s tatínkem," smála se.

Když už jsme byli u cvičení, museli jsme zpěvačce pochválit, jak rychle se dala po porodu dohromady. Do osmého měsíce cvičila. "Dokonce mám o něco méně než v době, kdy jsem otěhotněla. To jsem měla 69 kilo a teď je to něco okolo 67 kilo. Ještě bych tak tři nebo čtyři dolů potřebovala," upřesnila Míša, kterou už můžeme vidět na jevišti v muzikálu Královna Kapeska a těší se také na Děti ráje. ■