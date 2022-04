Vlastní máma se jí lekla: Olga Menzelová si přestala barvit vlasy, má 10 centimetrů dlouhé šedé odrosty

Olga Menzelová Super.cz

"Nechtěla jsem přijít ve smuteční černé, Jiří život miloval a má to být oslava života. A tenhle overal jsem navíc koupila v Be Charity, takže ta koupě pomohla někomu dalšímu, takže mi to připadá smysluplné," vysvětlila Olga, která v našem rozhovoru poděkovala všem, kteří se na vytvoření programu podíleli. Sama je autorkou výstavy Rozmarné cesty Jiřího Menzela, která v divadle probíhá a připomíná Menzelovu tvorbu.

Nemohli jsme si nevšimnout, že už nemá blond vlasy jako dříve, ale od hlavy má šedé deseticentimetrové odrosty. "Dneska zrovna přijela maminka po dlouhé době a říkala, co se mi to stalo, že jsem nějaká šedivá. Přestala jsem se barvit, uvidíme, jak to bude vypadat. Za poslední dobu jsem hodně zešedivěla, je to šedivé po všech stranách," ukázala nám i na kameru.

Starostmi to ale prý není. "Za šediny se nestydím, zatím mi to nějak zásadně nevadí a jak jsem světlá, tak doufám, že to v tom nebude tolik vidět. Máme to v rodině, šedivá je maminka i můj o sedm let mladší bratr," upřesnila Menzelová, která se nám pochlubila i pracovními úspěchy. Výstavy Voda a civilizace a Energie a civilizace, které připravila se svým současným partnerem a otcem nejmladšího potomka, egyptologem Miroslavem Bártou, budou zahajovat české předsednictví v Bruselu. ■