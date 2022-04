Silikonová kráska Lela Ceterová jde znovu pod kudlu! Hřích mládí musí pryč, přiznala

Lela Ceterová Foto: archiv L. Ceterové

Lela Ceterová (32) se chystá znovu pod kudlu. Bývalá Playmate a snoubenka zápasníka MMA Karlose Terminátora Vémoly (36) v nejbližší době absolvuje dvě operace. A ráda by, aby pod narkózu šla jen jednou. Vše nyní konzultuje s lékaři.

Lela musí řešit poporodní problémy a zároveň by ráda napravila, jak sama říká, jeden hřích mládí. O co konkrétně jde, neprozradila. "Nechci zatím konkretizovat, čekám, co mi řekne pan doktor. Vyjádřím se přesně až po konzultaci s ním," řekla Super.cz Lela.

"Je to hřích mládí, který je potřeba napravit. Lituji toho, že jsem tento zákrok kdysi absolvovala. Je čas, abych vše nechala dát zase do pořádku," dodala Ceterová.

Jasné ale je, že nepůjde například o zmenšení prsou. Lela miluje velké poprsí stejně tak jako její partner Karlos Terminátor Vémola. Ten se nechal slyšet, že by rád, aby Lela ve zvětšování svých vnad pokračovala. ■