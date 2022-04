Tohle není pravda! Jedno z tvrzení Amber Heard u soudu s Deppem bylo vyvráceno

Johnny Depp se soudí s Amber Heard Profimedia.cz

Populární síť TikTok nyní ovládlo video kosmetické značky Milani, jejíž produkt se objevil u soudu hned v úvodní řeči advokátky Heard Alaine Bredehoft. V ruce držela specifický produkt k němuž uvedla: „Tohle je věc, kterou Amber nosila v kabelce během celého vztahu s Deppem. Je to herečka, takže jak by mohlo někoho napadnout, že svůj byt někdy opustí bez make-upu. Myslíte si, že by chtěla, aby někdo viděl její modřiny a škrábance. V její výpovědi uslyšíte, jak míchala tyto barvy dohromady, aby zakryly různě barevné modřiny.“

Toto tvrzení ovšem kosmetická značka vyvrátila a natočila video, kde ukazuje, že advokátou ukázaný produkt byl uveden na trh až v prosinci roku 2017, tudíž v době manželství jej Amber rozhodně používat neměla.

S Johnnym se brali v roce 2014, v roce 2016 Amber podala žádost o rozvod a 13. ledna roku 2017 byli oficiálně rozvedeni.

Samotné video vidělo na profilu značky přes 4 miliony sledujících, reakce dalších tvůrců pak získali statisíce dalších zhlédnutí.

Zda tuto informaci použije Deppovo právní zastoupení se teprve uvidí. V pondělí pokračuje soudní přelíčení křížovým výslechem herce, které už trvá několikátý den a právní zástupci Amber vytahují hlavně zprávy, které psal během manželství jak jí, tak i svým známým. Poté se dostane na řadu s výpovědí i herečka. ■