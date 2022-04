Drsný útok na Leoše Mareše, jeho ženu Moniku a dcerku? Strůjce urážek poprvé promluvil

Leoš Mareš Foto: archiv L. Mareše

Moderátora se nejvíce dotklo to, že se to týká jeho manželky Moniky a jeho malé dcerky Alex. Marek P. na školách žákům tvrdil, že Mareš nikdy nechtěl s Monikou dceru a je údajně nešťastný, že se stal potřetí otcem. Vše udělal jen kvůli Monice, která si dítě přála. Takové informace oznamoval žákům muž v rámci přednášek na školách.

"Pán v rámci workshopů, které má pořádat Hospodářská komora Jihočeského kraje, a kde jsou žáci sedmých tříd, říká opravdu ošklivé věci o mé rodině. Dost mě to vyděsilo. Prý má ode mě pán svolení, že to může říkat. Je to sprostá lež," řekl Mareš.

Ten se vše dozvěděl od jedné z fanynek. Vše mu potvrdila ředitelka školy, která informace získala od žáků školy. Poté, co moderátor situaci zveřejnil, ukázalo se, že nešlo o výjimečnou situaci a historky už Marek P. vypráví velmi dlouho a na řadě svých přednášek.

Marek P. nyní poprvé promluvil. Potvrdil, že žákům opravdu o Marešovi přednášel. "Bohužel se to stalo. Bylo to v rámci přednášky, kdy jsem popisoval střet reality s fikcí a mnoho lidí má slova pochopila tak, že je to realita, kterou popisuji, protože milují Leoše Mareše. Ode mě však bylo prezentováno, že je to fikce," řekl školitel webu Extra.cz s tím, že se s Leošem setkal asi dvakrát v životě, ale je mu jasné, že si ho moderátor nepamatuje. Lituje toho a Leošovi se plánuje omluvit.

Mrzí ho, že mluvil o dceři Mareše. "Nebylo to vhodné. Je to strašně emoční a špatné," dodal. Nadále ale trvá na tom, že je příbuzným Mareše, i když vzdáleným. "Co se týče příbuzenství s Marešem, tak je to pravda, jen jsme vzdálení příbuzní," uzavřel s tím, že jeho bývalá žena je sestřenicí Marešovy první ženy Moniky. ■