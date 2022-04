Sexy kudrnáč ze show První dobrá nám ukázal krásnou manželku. Její jména se učil půl roku

Herec, scenárista i produkční Ondřej Kubina. Michaela Feuereislová

V ní působí nejen jako herec, ale i autor a producent. Předtím společně s Vincentem Navrátilem, Alexejem Kolvou a Jaroslavem Blažkem dali autorsky i herecky dohromady úspěšnou dvoudílnou komedii Mužketyři o lásce, sexu, přátelství a intrikách.

Ondra (25) je jediný z party čtyř kamarádů ženatý. Téměř pět let má za manželku půvabnou exotickou černovlásku. Claudia (30) pochází z Peru, a když nám začal říkat, jak se jmenuje, nešlo zakrýt rozpaky, co do článku napsat. „Claudia Katicsa Villena Medina de Kubina, nebojte se, půl roku mi trvalo si ta jména zapamatovat,“ řekl Super.cz se smíchem.

A kde se s krásnou Peruánkou seznámil? Po ukončení střední konzervatoře se rozhodl postavit na vlastní nohy, živit se sám, cestovat a naučit se pořádně anglicky. Odjel do Austrálie, kde pracoval a chodil do jazykovky. A tam poznal studentku Claudii.

„Přemýšleli jsme, jestli tam zůstaneme, nebo kam pojedeme. Zvažovali jsme i Peru, ale nakonec padla volba na Česko a Prahu, protože jde o nejlepší místo na světě, kde se dá žít.“

Jeho manželka u nás dělá v americké firmě na obchodní pozici pro španělsko-portugalský trh. Zabývá se tedy prodejem a odbytem. Rodinu zatím neplánují, i když oba její rodiče jsou ze sedmi sourozenců, ale ona už má pouze jednoho. ■