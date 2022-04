Hvězda Ulice se ztrácí před očima! Aneta Krejčíková šíleně zhubla. Takhle teď vypadá

Aneta Krejčíková Super.cz

Herečka Aneta Krejčíková (30) má o pár kilo méně. Na módní show Debbie Brown, kam vyrazila coby host, překvapila neuvěřitelnou proměnou. "Zhubla jsem, nežeru. Mám furt hlad, ale funguje to," prozradila se smíchem Super.cz.

Hubnutí bylo plánované. "Bylo to záměrné. Mám momentálně linku v Ulici, kde okolnosti neumožňují, abych byla vyžraná. Ale i pro můj pocit. Tři roky v kuse jsem byla těhotná a kojila jsem. Začala jsem přirozeně hubnout od té doby, co jsem přestala kojit. Jde to dolů dál," vysvětluje maminka syna Bena a dcery Antonie.

I když už je štíhlá jako proutek, s úbytkem váhy nekončí. "Jsem v procesu hubnutí. Ještě to není konec. Kamera přidává sedm kilo, neodpouští. Tak je potřeba ještě pokračovat," překvapuje.

Vždy se pyšnila bujným přírodním poprsím. Prsa i hubnutím prý dostávají zabrat. "Na to, že jsem po dvou dětech, tak to je docela dobrý. Hubnutí je vidět. Jestli budu hubnout dál, tak to asi budu muset řešit," dodala. ■