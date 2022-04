Italská romantika Agáty Hanychové a jejího lékaře! Takhle vrkali na dovolené bez dětí

Agáta Hanychová s přítelem Andrejem Foto: Archiv A. Hanychové

Modelka a instagramerka Agáta Hanychová (36) si užívá romantické chvilky se svým přítelem, lékařem Andrejem Nikovem. S ním vyrazila na pár dní jen ve dvou do Itálie. Děti zůstaly doma, zamilovaní si užívali jeden druhého.

"Měli jsme oba šanci si vzít volno, tak jsme odletěli. Mysleli jsme teda, že i za lepším počasím, to nám ale moc nevyšlo. I tak to ale bylo moc fajn," řekla Super.cz Agáta, která s pohledným lékařem chodí už více jak půl roku a při pohledu na její vztahovou minulost doslova trhá rekordy.

Vedle Andreje Agáta vysloveně září. "Jsme šťastní, všechno je to v pohodě, je to fajn. A žádná krize nebyla," dodala s úsměvem modelka, která si pochvaluje i to, že mají oba děti ve stejném věku. ■