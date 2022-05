Tři roky se neviděla s nejlepší kamarádkou Petrou Němcovou. Kvůli covidu nepoznala Bosáková ani jejího syna

Karolína Bosáková se hodně dlouho neviděla se svou nejlepší kamarádkou. Super.cz

Mnoho let vede Karolína Bosáková v Česku nadaci Happy Hearts Czech, kterou založila její kamarádka Petra Němcová (42) poté, co jen zázrakem přežila tsunami v Thajsku. Kvůli koronavirové pandemii se ale se svou přítelkyní a spřízněnou duší řadu let neviděla. Bosáková ještě ani neměla možnost vidět na vlastní oči kamarádčina syna Bodhiho.