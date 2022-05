Se známým moderátorem má modelka Bosáková dvě děti: Půjdou i ony ve stopách slavných rodičů?

Karolína Bosáková děti na zahraniční výjezdy za dobročinností zatím nebere. Super.cz

„Jde to strašně hezky. Když člověk dělá něco s nadšením, tak to má přirozený vliv na děti. Když byl Bertík malý, tak to byl nejmenší dárce naší nadace. Přišel s korunkami od babičky a chtěl přispět na naši školu v Nepálu,“ svěřila se Karolína.

Své děti zatím na zahraniční cesty nebere. Nadační fond pomáhá většinou v oblastech zasažených přírodní katastrofou, a tak to není možné.

„Těším se, až budou větší a budou s námi jezdit stavět školy. Dobrovolnická činnost je strašně důležitá pro život. Jelikož se jedná o stavbu školy, tak by to nebylo s ohledem na bezpečnost dětí a celého týmu ideální,“ vysvětlila.

„Když jsme byli v červnu v Mexiku na dobrovolnické cestě, tak tam měli někteří naši dárci děti. Byly s námi dvě šestnáctileté slečny, které mají od té doby našlápnuto k tomu, aby se z nich staly do budoucna filantropky.“

Zajímali jsme se, jestli se kromě sklonů k dobrovolnické činnosti u dětí projevuje nějaký další talent. Ať už zděděný po ní nebo po manželovi, moderátorovi Tomáši Fílovi.

„Albert má po tatínkovi komediální talent. Je zábavný a šikovný. Evelínka je sporťačka. K modelingu zatím netíhne. V jejím věku jsem ještě ani netušila, co mě čeká,“ prozradila Karolína s tím, že na to má dcera dost času.

„Mě objevil modelingový skaut, když mi bylo šestnáct. Začala jsem pracovat v sedmnácti, v té době jsem poprvé cestovala do Paříže. Když jsem byla ve věku mé dcery, tak jsem ještě vůbec netušila, že nějaký módní svět existuje,“ vzpomínala. ■