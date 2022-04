Temné období s milenkou je zapomenuto. Felix Slováček nyní žije hlavně pro rodinu

Sedmiletá krize je zažehnána. Michaela Feuereislová

„Já se teď chystám hned po křtu do slunné Itálie, a sice do Sorenta, protože v Sorentu je festival Junior a já už jsem tam byl asi šestkrát nebo sedmkrát v porotě a letos jsem dostal zase nabídku, abych tam letěl. Moc se na to těším, protože to městečko má své kouzlo a neopakovatelný sál divadla Ariston, který je skutečně předurčen k tomu, aby tam byly světové festivaly. Na to se velice těším,“ svěřil se Super.cz hudebník, který co nevidět vyrazí i na cesty znovu se svými nejbližšími. „Samozřejmě, že si plánujeme s Dádou, dětmi i mými vnuky společnou dovolenou. Já nechci teď přesně říkat, kdy, co a jak bude, ale určitě to v létě bude,“ říká Felix starší.

Slováček nyní podporuje mladého hudebníka Jaryho Tauberta, který aktuálně vydává svou debutovou desku. „Jary je bezvadný, mladý chlapec, který skutečně velmi dobře hraje na kytaru. My jsme se tedy spolu ještě na jevišti nepotkali, ale za to jsme se potkali v Přerově na tenisové akademii, kde jsme si spolu zahráli tenis. A věřím, že se letos opět potkáme na tenisové akademii, a dokonce i na společném pódiu v Přerově na náměstí,“ svěřil se Felix, který pracuje i na svém vlastním albu. „Moje nová deska už je hotová, jmenuje se „Nádherná láska“ podle písničky, kterou zpíval Pavel Novák (Nádherná, nádherná, nádherná). Myslím si, že je to jedno z nejpovedenějších CD, která jsem udělal, takže věřím, že bude mít i takový úspěch.“

Kromě toho pracuje i s rodinou na nových projektech. „Samozřejmě, že s Felixem, Aničkou i Dádou máme před sebou spoustu zajímavých věcí, ale nejbližší je křest mého CD, při čemž Česká mincovna vyrobila zlatý dukát Žížaly Julie a ten tam také pokřtíme. Přijde celá rodina jako kmotři a Dáda v ten den má i narozeniny, takže myslím si, že to bude veliká akce.“ ■