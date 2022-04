Provokatérka po matce: Dcera (19) Kate Moss nafotila pro prestižní magazín hodně odvážné snímky

Lila Moss Profimedia.cz

Na sobě měla průsvitný top z hedvábí a pryskyřice a spolupracovala se značkami Dior, Loewe a Prada. Za uměleckými snímky stojí fotograf Steven Meisel, který hojně spolupracoval i s Kate.

Pro magazín Lila promluvila o tom, jaké to je vyrůstat ve světle reflektorů. Přiznala, že byla v šoku, když zjistila, že všichni spolužáci vědí, kdo je její matka.

„Říkala jsem si, jak ji mohou znát? Vždyť je stará a nudná,“ smála se modelka. „Když jste dítě, nemáte žádný filtr,“ dodala.

Ve skutečnosti byla ale vůči slavné matce dost ochranitelská. „Její přátelé říkají, že jsem byla děsivé dítě. Byla jsem pořád vážná. Ale taky jsem mámu hodně kopírovala. Nikdy se nedívá do kamer a objektivů, ale má skloněnou hlavu. Tak jsem to dělala stejně. A dělám dodnes,“ prozradila.

Dnes styl své matky obdivuje a půjčuje si její kabáty Saint Laurent nebo kabelky Chanel. A práskla také, co v šatníku Kate rozhodně nenajdete. „Vůbec nevlastní tepláky. Má jenom pyžama. Nesnesla by, aby ji někdo viděl v teplákách.“

Lila začala s modelingem v 15 letech, objevila se tehdy v kampani na kosmetiku značky Marc Jacobs. Zastupuje ji modelingová agentura její matky a Kate je její manažerkou. Od modelingu svou dceru ovšem Moss spíš odrazovala.

„Říkala mi, že to můžu dělat, když budu chtít, ale že to nedoporučuje,“ přiznala Lila s tím, že ale díky matce věděla dobře, do čeho jde.

Otcem Lily je novinář Jefferson Hack, s nímž Kate randila v letech 2001-2004. Navzdory rozchodu spolu vycházejí dobře a dceru vychovávali společně. Lila má díky tomu dobré vtahy s oběma rodiči. ■