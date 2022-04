Jiří Langmajer na premiéře nového filmu: Něžné vyznání lásky manželce Adéle Gondíkové

Jiří Langmajer Super.cz

Role, kdy se v nové komedii musí převlékat za ženu, nebyla prý pro Jiřího Langmajera (55) náročná kvůli převlékání do dámských šatů. "Horší bylo zvyknout si, že ženy chodí většinou rovně, kdežto speciálně já se dost hrbím. Anebo úplně jiné pohyby, třeba při svlékání trička. Dost naivně jsem si myslel, že to zvládnu halabala, ale tak to nebylo," řekl Super.cz herec.

Ten v roli ve filmu Po čem muži touží 2 režiséra Rudolfa Havlíka hlavně nechtěl působit prvoplánově směšně.

"Musím potvrdit, že to bylo jedno z mých nejtěžších natáčení vůbec," souhlasil Langmajer, který od Havlíka dostává jednu roli za druhou, přičemž tahle byla spíš za trest, zatímco třeba natáčení na Islandu s filmem Minuta věčnosti, anebo v Thajsku, kde se natáčel snímek Ostrov, který bude mít premiéru v srpnu, byly naopak za odměnu. "Máme i spoustu plánů do budoucna," prozradil herec.

Zajímalo nás, co by chtěl Langmajer vyzkoušet, kdyby měl možnost dostat se opravdu třeba na 24 hodin do ženského těla. To si ale ani představovat nechce. "Vím, že to ženy nemají v životě úplně jednoduché, takže po tom až tak netoužím. Jsem rád, že jsem mužem, a že mám doma takovou ženu, jakou mám," vyznal se z lásky k manželce Adéle Gondíkové (48) a také ke svým dcerám, které ho přišly na premiéru podpořit. ■