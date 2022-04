Hvězda první Superstar ukázala novou lásku: Juliána Záhorovského si přítelkyně pěkně vykrmila

Julián Záhorovský Super.cz

S brunetkou Terezou tvoří pár tři měsíce. A za tak krátkou dobu si ho stihla pořádně vykrmit. "Je to tak. Teplé večeře dělají svoje. Singl život je o chlebu a vodě k večeři, jak jsem líný. Ale do příště teda něco zhubnu," řekl Super.cz Záhorovský, který zažertoval, že ještě chvilku a bude potřebovat podprsenku, kterou už nevyužije Jiří Langmajer (55), který se ve snímku musel oblékat jako žena.

"Já sám bych ženou být nechtěl. Myslím, že to máte těžší než my, muži," svěřil mimo jiné zpěvák, který v našem videu vyjmenoval atributy ženství, které by určitě nechtěl zažít. ■