„Nezastavujeme, máme zpoždění!“ Průvodčí Helenka ze Slunce, seno měla smutný osud. Předčasná smrt v 36 letech

Vlasta Mészarosová Foto: Reprofoto Slunce, seno, jahody

„Nezastavujeme, máme zpoždění!“ Kdo by neznal rozesmátou průvodčí Helenku, která v Troškových letních komediích Slunce, seno… nechává u Hoštic vlak trochu přibrzdit, a cestující z něj musí buď za jízdy vyskočit, nebo ho naopak dohnat. A že ani jeden způsob není to pravé ořechové, by jistě potvrdila Keliška, která „by se na všechno nejradši vyprdla“ i hosté, kteří jedou Blaženě Škopkové na svatbu. Všichni víme, jak při takovém „vystupování“ z vlaku dopadl sváteční servis, který vezli darem.

Trio nezletilých slečen

Představitelka Helenky, bratislavská rodačka Vlasta Mészárosová (podle Čs. filmové databáze 13. 8.1965-14. 2. 2005), si zahrála jen v pěti filmech, ale navždy se zapsala do diváckých srdcí. Před kameru se postavila poprvé právě ve snímku Slunce, seno, jahody (1983), kdy jí nebylo ještě ani osmnáct let. Ostatně, nezletilé byly i její kolegyně Veronika Kánská (Blažena), které bylo tehdy šestnáct, a Petra Pyšová (Miluna), které bylo patnáct let.

O pár let později přišlo do kin pokračování nazvané Slunce, seno a pár facek (1989), kde si Mészárosová opět zahrála. Když však šli diváci do kina v roce 1991 na třetí díl Slunce, seno, erotika, její rozverná průvodčí zde již chyběla. Přitom většina postav z předchozích dvou dílů se objevila i v tomto díle.

Ze scény se úplně vytratila

Vlasta Mészároszová se do divácké paměti stihla zapsat ještě jako Lenka z filmu Copak je to za vojáka (1987). Během své krátké kariéry se objevila mj. také v seriálu Slavné historky zbojnické (1985), ale nakonec se zcela stáhla z umělecké branže a o jejím osudu nebylo nic známo. Ani její „objevitel“ Zdeněk Troška (69) toho o ní moc nevěděl. Na natáčení s ní ale vždy rád vzpomínal. Že měla talent, se jí upřít nedalo, proto je škoda, že se po ní na počátku 90. let slehla zem.

2002, 2005 nebo 2010?

Časem pak někdo vypustil do éteru historku, že nadějná herečka propadla drogové závislosti, která ji odtrhla od další práce. Nic takového se ale nikdy nepotvrdilo. Pak bylo dlouho ticho po pěšině, až přišla další zpráva, že Mészárosová je po smrti. Není známý ani přesný rok úmrtí – podle některých informací zemřela v roce 2010, čsfd.cz uvádí rok 2005 a další zdroje zmiňují rok 2002.

V roce 2011 se redaktorům Čs. filmové databáze ozvala žena, která s Mészárosovou studovala na brněnské konzervatoři. Prozradila, že sympatickou průvodčí trápilo slabé srdce, což bylo pravděpodobnou příčinou jejího úmrtí. Informaci zanedlouho potvrdil a zpřesnil rodinný známý. Mészárosová podle něj zemřela na vrozenou srdeční vadu v roce 2002, když jí bylo 36 let. Zanechala po sobě syna, který vystudoval ekonomii. Dodal také, že jako člověk byla nesmírně milá a měla ráda zvířata, hlavně psy.

Slovenský časpreženy.pluska.sk před časem napsal, že Mészárosová byla vdaná, ale manželství se rozpadlo. Její bývalý muž se poté odstěhoval do Holandska i s jediným synem, což pochopitelně nesla velmi těžce a potýkala se kvůli tomu s depresemi. Když se po letech mohla se synem opět setkávat, měla už natolik podlomené zdraví, že to nemocné srdce dlouho nevydrželo. Usměvavé Helence tak můžeme přát jen šťastnou cestu jejím nezastavujícím vláčkem. ■