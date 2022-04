Vnady číslo 6 se jí hrnuly z hodně titěrného korzetu! Když to máš, tak to ukaž, řekla sexy blogerka

Veronika Biasiol Super.cz

Veronika v poslední době viditelně zhubla. "Je to tak, zhubla jsem. Nebylo to plánované, šlo to přirozeně. Zdravá strava, cvičení," řekla Super.cz Veronika, která se netají vylepšeným dekoltem. V sexy odhalených modelech se cítí dobře. "Když to máš, tak to ukaž. Jsem mladá. Myslím si, že vypadám dobře, tak proč ne," usmívá se blogerka.

V soukromém životě je šťastná, o partnerovi ale nemluví. "Radši si to nechám pro sebe. Jsem radši, když moje lásky zůstávají jen pro mě. Jsem v tom poučená. Moje láska je moje práce," krčí rameny kráska. "Stále pracuju na svých značkách a budu brzy spouštět nový projekt, který bude na streamovacích platformách," dodala. ■