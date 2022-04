Tady se geny nezapřou. Nejmladší dcera (13) Ivy Kubelkové poprvé zářila na přehlídkovém mole

Iva Kubelková podpořila na módní přehlídce svou mladší dceru. Super.cz

"Je to zvláštní, Debbie vyloženě chtěla Karolínku. Kája z toho měla radost, těšíme se z toho, starší ségra se kouká, mladší předvádí. Těšila se na to, i když byla trošku nervózní," řekla Super.cz Iva Kubelková, která dorazila na show jen krátce před začátkem, moderovala totiž ShowTime.

Iva už se s předváděním rozloučila před více jak třemi lety. A návrat neplánuje. "Poslední byla přehlídka Jarky Sedláčkové. Bylo to před třemi, čtyřmi roky. Tam jsem se definitivně rozloučila s chozením a předváděním modelů. Myslím, že to bylo správné rozhodnutí, bylo to včas. Nic by mě neukecalo. Můj prostor je myslím už jinde a jsem za to ráda. Postava mi dělá doprovod v jiných profesích," uzavřela s úsměvem. ■