Partnerka slavné moderátorky, která bojuje s rakovinou, zdokumentovala její léčbu: Záběry z chemoterapií vás dojmou

Adele Roberts (vlevo) s partnerkou Kate Holderness Profimedia.cz

„Tohle je pro Adele. Ani nevíš, jak úžasná jsi. Doufám, že tohle video ti pomůže to vidět,“ popsala Kate příspěvek.

Fanoušci moderátorku zasypali obdivnými komentáři a přáli jí mnoho sil, jako jí ostatně přejí už od října loňského roku, kdy léčbu započala.

Tehdy jí diagnostikovali rakovinu tlustého střeva v druhém stádiu a bylo to jen tak tak. „Bylo to skoro třetí stádium a nemoc se málem rozšířila do jater, ale zachytili ji včas,“ uvedla moderátorka nedávno v pořadu Lorraine.

„Začala jsem si všímat slizu a krve ve stolici, ale s Kate jsme si nejprve myslely, že je to kvůli tomu, že jím hodně kapusty. Rakovina mě vůbec nenapadla. Myslela jsem si, že by to mohl možná být syndrom dráždivého tračníku, ale pak to bylo čím dál častější a Kate trvala na tom, že se musím nechat vyšetřit,“ popsala.

Roberts musela podstoupit operaci, při které jí nádor ze střev odstranili a fanouškům se po ní ukázala se stomickým sáčkem, který jí dle jejích slov zachránil život.

„Jsem za něj nesmírně vděčná. Moje střevo má díky tomu možnost se plně zahojit,“ dodala s tím, že i když je vývod jen dočasným řešením, vůbec se o něm nestydí mluvit.

Dokonce se s partnerkou vrátila k posilování a věří, že jí zdravý životní styl pomohl rychle se po zákroku vzpamatovat a snášet léčbu lépe. ■