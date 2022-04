Za pár dní vstoupí rocker Janda mezi osmdesátníky. Gratulanti mu měli na oslavu přinést jen dárek za pár korun

Petr Janda učil Jaryho Taubera nejen hru na kytaru. Herminapress

„Když mi bylo sedmdesát, tak jsem si slíbil, že oslavím až stovku. Teď si uvědomuju, že by už asi nebylo s kým slavit. Všichni budou už dávno mrtví,“ uvedl s úsměvem a nadsázkou Janda, který na oslavu pozval sto lidí a nepřál si žádné velké dary. "Všechny jsem zprostil povinnosti mi předat dárky. Poprosil jsem jen o jednu věc, a to je podložka pod myš, kterou nějak osobně vyzdobí,“ říká vždy originální frontman Olympicu.

Hmotné a nákladné dary hudebník prý rozhodně nepotřebuje a neočekával je. „Mám všechno. Kdo v osmdesáti nemá všeho dostatek, tak ten život probendil,“ říká Janda, který nemá potřebu bilancovat.

„Ještě jsem pracovně neskončil. Příští rok bych chtěl natočit desku. Cítím se dobře, nemám žádné zdravotní problémy,“ říká zpěvák, který prý nemá ani čas zestárnout.

„Mám pevný režim. Každý den vstávám o půl sedmé, abych odvezl dcery do školy. Nestěžuji si, mám to rád. Pokaždé nám to vyjde, že si s holkami ještě povídáme před školou. To jsou nádherné chvilky,“ říká Janda, který se ani během dne nezastaví. „Pak se těším na manželku. Máme doma mnoho zvířat, starám se o tři papoušky. Je stále co dělat.“ ■