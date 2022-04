Tohle o něm nejspíš nevíte. Frontman kapely Olympic předával nabyté zkušenosti mladším kolegům

Za pár dní mu bude osmdesát. Herminapress

Příliš se to o Petrovi Jandovi (79) neví, ale známý rocker sedm let vyučoval na Ježkově konzervatoři hru na kytaru a předával své nabyté zkušenosti mladším hudebníkům. Byl mezi nimi také Jary Teuber, který ho nyní pozval jako kmotra na křest jeho debutového alba s názvem Tolikrát.

„Když ke mně tento ušatý hubený člověk přišel na výuku kytary do mé speciální třídy pro muzikanty, tak jsem se ho ptal, jestli není příbuzný od Marie Tauberové. To byla oblíbená pěvkyně mé maminky. Prý nebyl, tak jsem byl zklamaný,“ říká s nadsázkou Janda, který na svého žáka pěje samou chválu. „Vždycky přišel včas a byl perfektně připravený. Já jsem své žáky učil nejen hrát na kytaru, ale i jak zpívat, skládat, jak se řídí kapela, jak ladit kytaru, jak naladit zesilovač nebo se vyznat v autorském právu.“

V kantořině Janda už ale dál nepokračuje. „Po sedmi letech jsem měl pocit, že už nemám co předat. Změnili se studenti, změnilo se vedení, tak jsem toho nechal,“ říká. Se svými bývalými studenty včetně Jaryho Taubera zůstal ale v kontaktu. „Po absolvování školy jsme se přátelili a já jsem se až divil, že si můžeme tak dobře rozumět, když je o padesát let mladší,“ s úsměvem uvedl Janda, který si mladého kolegu vzal s sebou na turné po Spojených státech. „Udělali jsme spolu asi deset koncertů v Americe. Rok nato jsme jeli do Austrálie a na Nový Zéland. Občas se mnou hraje,“ říká Petr Janda. ■