Mezi dětmi z Ukrajiny se mění v malou holčičku. Takto rozdováděnou Báru Nesvadbovou často nevídáme

Bára Nesvadbová děti miluje. Foto: Super.cz/Jan Chramosta, Lucie Levá

Dramatická situace na Ukrajině motivuje Barbaru Nesvadbovou (47) k tomu pomáhat. Spisovatelce a jejím spolupracovníkům z Nadačního fondu Be Charity se podařilo založit dvě adaptační třídy pro padesát pět ukrajinských dětí.

„Každé dítě má přece právo na vzdělání – i to, které muselo s mámou nebo prarodiči utéct před válkou. I když je jinde, daleko od domova a od svých kamarádů, v zemi, kterou nezná, a v myšlenkách někdy u velmi nedětských a neveselých témat, považujeme za důležité, aby mohlo pokračovat v rámci možností v běžném životě, jak ho znalo dřív. Učit se a vrátit se do dětského kolektivu,“ říká Bára a jedním dechem dodává: „Navíc to, že dítě navštěvuje školu, je důležité i pro jeho rodinu, obvykle mámu, která si může najít práci a postarat se o ně.“

Nesvadbová dvě třídy na ZŠ Botičská v Praze navštěvuje a dělá vše pro to, aby malé válečné uprchlíky rozveselila. V tomto článku si můžete prohlédnout fotky, jak populární blondýna s ukrajinskými dětmi dovádí jako malá holka.

Do výuky se zapojí také její dcera Bibiana, která zde povede divadelní kroužek. Spisovatelce se podařilo zajistit pro děti také asistenčního pejska.

Aktuálně Bára pro děti hledá učitelku češtiny, v centru HAF chce pořádat kurzy českého jazyka. „Mám radost, že 4. května budou mít děti dětský den. Horolezkyně Klára Kolouchová, která zdolala K2 a Mount Everest, si s nimi bude povídat o překonávání překážek, Joachim Dvořák jim přinese časopis Raketa v ukrajinštině,“ říká Nesvadbová, která je vděčná také za příspěvky, které jí dávají možnost dětem dál pomáhat.

Nedávno novému projektu pomohli vlivné ženy a muži během konference české mutace magazínu Vogue. Obrázky dětí si zakoupila modelka a podnikatelka Maye Musk, britská filmová hvězda Rosamund Pike, topmodelka Tereza Maxová (50) či filantrop Václav Dejčmar. ■