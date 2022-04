Dojemný vzkaz od dětí i manželky: Rodina a přátelé se loučili se známým britským zpěvákem (✝33)

Tom Parker zemřel po boji s rakovinou. Profimedia.cz

Ve středu se konal pohřeb Toma Parkera z kapely The Wanted. Hudebník zemřel rok a půl poté, co oznámil, že mu diagnostikovali nádor na mozku. Bylo mu 33 let a zůstala po něm manželka Kelsey a dvě malé děti.