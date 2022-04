Dcery Jiřího Langmajera a Adély Gondíkové poprvé společně před kamerou. Co práskly na svoje rodiče?

Julie Langmajerová, Tereza Langmajerová a Nela Brousková Super.cz

Všechny tři jsou si podobné v tom, že se rozhodly nevykročit ve stopách svých rodičů a žijí své soukromé životy, aniž by je zatěžovala popularita. O to víc jsme byli překvapení, když dcery Jiřího Langmajera (55) Tereza a Julie a dcera Adély Gondíkové (48) Nela Brousková společně vyrazily na premiéru filmu Po čem muži touží 2 a nejenže společně zapózovaly, ale také nám poskytly rozhovor.

Nejvýřečnější byla Tereza, která už svého tátu udělala dědečkem. "Můj syn je velký herec, takže v rodinné tradici bude pokračovat nejspíš on. Já si zahrála nějaké křoví v Ordinaci v růžové zahradě, když jsem byla malá. Ale pak jsem zjistila, že na to jsem až moc velký trémista. Navíc jsou kolem toho různá úskalí, takže chci být radši anonymní," vysvětlila. "Já k tomu mám od narození odpor," svěřila její sestra Julie. "A já jsem taky hrozně velký trémista, takže spíš ne. Ještě to nějak zjišťuju, ale spíš ne," dodala Nela Brousková.

Julie toho také nejvíce "napráskala" na svého tátu, když jsme se ptali, zda pro ni nebude šok, když ho na filmovém plátně uvidí v ženských šatech. "My ho vídaly ve všech možných situacích, takže tohle mě asi nepřekvapí. Možná chodil doma i na podpatcích, ale spíš nahý. Jsme celkem zvyklé," odpověděla i za svoji sestru Julii.

Zajímalo nás i to, jaký mezi dcerami Langmajera a Gondíkové panují vztahy, i když na první pohled působily jako kamarádky. "Myslím, že spolu vycházíme dobře," řekla nám Nela Brousková a Tereza Langmajerová přitakala. "Všichni v rodině spolu vycházíme dobře. Máme štěstí," ujistila mluvčí skupinky Tereza. ■