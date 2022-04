Hvězda Poldy jako rozněžnělý táta: David Matásek má ze čtyřech manželství čtyři děti, věnuje se i vnučce

David Matásek Super.cz

"Nepřetržitě už třicet let čtu postupně všem svým různým dětem, myslím, že by to mohly potvrdit. Knížky si vybírají i samy, ale já se do té dramaturgie snažím trošku zasáhnout, protože mám pocit, že se v poslední době ti autoři snaží až moc trefovat dětem do vkusu, a takhle by to nešlo. Je lepší děti kultivovat," řekl Super.cz Matásek.

Četbu někdy používá i jako formu trestu. "Když děti zlobí, dostanou pohádky Boženy Němcové anebo bratří Grimmů, ty jsou hodně krvavé. Takže tam občas šoupneme echtovní německé pohádky o rozsekaných dětech. I Erben je docela krvavý. Ale ony jsou děti už tak otrlé, že je to nerozhází," smál se.

Rodinné vazby se všemi dětmi a také s vnučkou Sofií od dcery Lindy se snaží herec utužovat. "Scházíme se a máme dokonce i svoje rituály při různých příležitostech. Někdy je to masakr, ale zase je hezké, že ačkoli ty děti vyrůstaly jinak, mají stejný vkus a stejný humor jako já. Takový ten zlý a cynický, takže mě nešetří. I ta malá holčička už je odrzlá, tak je to super. To mám vždycky velkou radost, že se v nich poznávám," prozradil. ■