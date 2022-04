Trojnásobná máma Ornella Koktová usíná s brekem: Jsem matka živitelka, manžel (65) ještě ani nebere důchod, svěřila se

Ornella Koktová Super.cz

Když jsme se s Ornellou potkali jako s jednou z kmoter knížky Básničky a říkadla pro maličká kukadla, začali jsme rozhovor příjemnějším tématem. Před pár dny se totiž u Koktů slavily hned dvoje narozeniny. "Lilianne byl rok, Pepovi pětašedesát. Máme to dvě mouchy jednou ranou. Protože jsem byla na císařském řezu, domluvila jsem s porodníkem tohle datum," prozradila, že vlastně loni Pepa dostal dceru jako narozeninový dárek.

"S dětmi takhle blízko u sebe je to náročné, jako bych měla dvojčata. Nikdy jsem to takhle nechtěla, ale osud to zamotal. Teď je u nás doma hlavně hodně řevu," krčila rameny Ornella, která rodinu živí. "Mám instagramové spolupráce, ale zároveň rozjíždím druhou firmu. Občas z toho mám depku, že nestíhám všechny věci, které bych chtěla, i kolem aktivit s dětmi. Chodím k Pepovi s brekem a on mě utěšuje, že nemůžu dělat všechno. Ale všichni se mají dobře," svěřila.

Probrali jsme i rodinné bydlení, protože pronajatý domek už brzy nebude stačit. "Máme dvě patra, jeden dětský pokoj tam je, ale minimálně dva pokoje nám chybí. Tak pomalu myslím na vlastní bydlení, abychom se vešli. Budu to muset rozlousknout. Čeká nás náročné období. Hypotéku si budu muset samozřejmě brát já. Manžel je v podstatě důchodce, i když důchod ještě nebere. To asi až za tři roky, takže zatím musím toho důchodce uživit sama," uzavřela. ■