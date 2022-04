Hvězda seriálu ZOO poprvé v roli modela! Takhle jste Haďáka ještě neviděli

Šimon Bilina Michaela Feuereislová

Nebyl by to Šimon, aby přehlídku nepojal jako show a na přehlídkovém mole to rozjel s nejrůznějšími tanečními kreacemi. Byl jednou z největších hvězd přehlídky a dočkal se velkých ovací. Fanynky svého seriálového Haďáka hned poznaly.

"Je to vtipné, že jdete po Václaváku a lidé vás poznávají. Jsem za to vděčný. Jsem rád, že si seriál ZOO našel své diváky," řekl Super.cz Šimon, který se pyšní vysportovanou postavou a jeho obří biceps zdobí velké tetování. ■