Kauza Depp versus Heard: Audio nahrávky jejich hádek přinesly šokující odhalení

Johnny Depp Profimedia.cz

„Nedostal jsi pěstí. Bouchla jsem tě! Promiň, že jsem tě tak uhodila, ale nesundala jsem tě. Strkala jsem do tebe. Nevím, jaký pohyb rukou jsem přesně udělala, ale jsi v pohodě. Neublížila jsem ti, jsi jako děcko,“ je slyšet Heard na nahrávce například.

Když Depp poznamenal, že šlo o fyzické napadení, Heard přiznala, že ho napadla. Následovaly četné nadávky a urážky. Na to herec Amber upozornil, že když vykopla dveře od koupelny, udeřily ho do hlavy.

„Byla jsem naštvaná, měla jsem v sobě Ambien, bylo toho na mě moc,“ argumentovala Heard. (Ambien je lék na nespavost - pozn.)

Z nahrávek plyne, že se herec snažil před svou ex skrýt a zamkl se v koupelně. Ta dále přiznává, že po něm házela hrnce a pánve.

„Co jste právě slyšeli, je do značné míry běžný tón a agresivní přístup slečny Heard. Nevím, jestli prostě toužila po pozornosti. Zvykl jsem si na to hašteření a křik,“ dodal Depp k záznamům u středečního slyšení, kde opět zasedl na lavici svědků.

Herec porotě popsal nejen incident z koupelny, ale i minimálně pět dalších, při nichž ho jeho ex měla fyzicky napadnout. Včetně toho, k němuž došlo v roce 2015 v Austrálii a herec při něm přišel o kus prstu.

„Hodila po mně velkou láhev vodky. Nejdřív jsem necítil žádnou bolest, ale pak jsem si všiml, že mi z prstu kape krev, podíval jsem se na něj a trčela mi z něj kost,“ popsal svou verzi potyčky.

K té dodal, že se v tu chvíli pravděpodobně nervově zhroutil a došlo mu, že takhle to dál nepůjde. Zakrváceným prstem pak začal psát po stěně. Později ho jeho lékař ošetřil a převezl do nemocnice, kde ovšem herec uvedl, že se pořezal sám. Prý aby chránil manželku.

Jako poslední popsal incident z května 2016, který předcházel rozvodu a po němž následovalo hereččino obvinění z domácího násilí.

„Byl jsem v kuchyni a chtěl odejít z domu, když do něj vběhl kamarád Amber a začal ječet, ať ji nechám na pokoji. Byl jsem u lednice, asi 10 metrů od ní a ona seděla na pohovce a křičela svým nejvystrašenějším hlasem, ať ji přestanu bít. Do místnosti vešli bodyguardi Jerry Judge a Sean Bett a ona řekla, že je to naposled, co jsem ji uhodil. Celou dobu jsem byl 10 metrů od ní,“ uvedl k věci Johnny. Po tomto incidentu Heard podala žádost o zákaz přiblížení. Obvinění proti herci později stáhla.

Ve čtvrtek pokračuje křížový výslech s Deppem, v následujících dnech pak zasedne na lavici svědků také Heard a porota bude mít možnost vyslechnout si její verzi. Herce nově, minulý týden při zahájení procesu, obvinila také ze znásilnění. ■