Banální příběh, není co komentovat, říká Veronika Žilková o vztahu manžela s mladší blondýnou

Veronika Žilková Michaela Feuereislová

Žilková a Stropnický se nedávno rozešli po 15 letech manželství, český velvyslanec v Izraeli si našel jinou ženu, výrazně mladší spolupracovnici z ambasády.

„Manželovi jsem slíbila, že jeho nový vztah nebudu komentovat. Ani není, co komentovat. Když si lidi porovnají věk a postavení těch dvou, tak z toho ten banální příběh vyleze sám,“ potvrdila Super.cz, jak se věci mají.

Vysvětlila nám také, že původně přiletěla z Izraele do Prahy před dvěma roky, na konci dubna, jen s kabelkou, aby si tu něco vyřídila. S tím, že se s dcerou Kordulou vrátí pro vysvědčení do americké školy na začátku června. Jenže Izraelci zavřeli hranice a zrušili lety.

„Já neodjela na dva roky, ale na 3 týdny! Po druhé dávce očkování jsem se dostala za manželem loni v květnu. Každý den jsme byli v kontaktu a co dva až tři měsíce se vídali. Když to srovnám s tím, co teď tady zažívají chudinky ukrajinské matky, tak si říkám, že člověk by měl vydržet nějaké rozdělení. Nám to nevydrželo, bohužel,“ dodala Žilková.

Na pomoc ukrajinským maminkám a jejich dětem se herečka rozhodla uspořádat akci, koncert ukrajinských uprchlíků, kterou nazvala Kup a daruj. Koupí vstupenky lidé obdarují ukrajinské děti.

„Myslím si, že je dobré darovat boty, jídlo, poskytnout ubytování, ale zrovna tak se musí dát něco i duši, nějakou naději. Aby vzkříšení znamenalo nové síly do nového života,“ dodala Žilková. Akce se bude konat 24. dubna v Divadle Broadway. ■