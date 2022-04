Lucie z Výměny manželek je vděčná za svou rodinu. Jak to dopadlo s pornem v mobilu u netáhla Františka?

Výměna manželek s Františkem, který se mimo jiné opil v kotelně, byla opět výživná. TV Nova

František mu tak kvůli výuce poskytl svůj mobil. A v tom byl kámen úrazu. Mobil byl totiž plný porna, nad čímž Lucie kroutí hlavou dodnes. Malý Pepa musel odkazy pokaždé mazat, když na něj vyskakovaly. František ale sledování porna zapřel.

„Sedla jsem si s ním a ukazovala jsem mu to v telefonu a hodil to vlastně na Pepíka, a že prý z něj ještě dělám nějakýho pedofila. Urazil se, naštval se, a řekl, že to není jeho. A že na to nekouká,“ říkala Lucie s odstupem času webu Nova Plus.

Když mu ale po pár dnech stlala postel, ležel na ní telefon, kde měl opět odkazy na lechtivou tematiku. „Samozřejmě tam měl ty stránky otevřený,“ nechápala Lucie s tím, že kolem něj navíc byly ještě děti Natálka (5) a Nikolka (7 měsíců), které mohly nevhodný obsah zahlédnout.

Lucie si myslí, že by Františkova žena Simona měla od svého muže odejít. A to nejen kvůli tomu. „Myslím si, že je to takové netáhlo, že by od něj Simča opravdu měla odejít, kdyby měla k sobě normálního chlapa, tak by vůbec nebyla v takovým psychickým stavu, v jakým byla,“ narážela na to, jak Simona u jejího muže Honzy v Jablonci často plakala.

„Byla hodně plačtivá, ve špatném psychickém rozpoložení, působila na manžela jako že by se o ni měl starat, podpořit ji,“ míní. Lucie i její manžel Honza si tak díky Výměně uvědomili, jakými jsou skvělými rodiči, a že své děti vychovávají dobře. „My jsme dobří rodiče, ač o sobě pochybujeme a dohadujeme se, jestli jim dáváme vše,“ uzavřela s úlevou. ■