Po setkání s hvězdou Vegas ho čekalo překvapení: Svým požadavkem slavný zpěvák českému kolegovi vyrazil dech!

Jan Smigmator a Engelbert Humperdinck (vlevo) se setkali v Praze. Foto: Adrian Šetlík

V sobotu večer v Praze vystupoval legendární britský zpěvák Engelbert Humperdinck (86), souputník Toma Jonese, blízký přítel Elvise Presleyho a svého času největší hvězda Las Vegas. Příležitost popovídat si s ním měl český swingový zpěvák Jan Smigmator (36). To ještě netušil, co všechno ho čeká...

Smigmator se s Humperdinckem setkal po jeho příletu. „Měli jsme možnost si velmi příjemně popovídat, Engelbert mi podepsal svá elpíčka z počátku kariéry, dostal ode mě jako dárek láhev české whisky z Třebíče a samozřejmě má aktuální alba. Já mu při loučení řekl, jak moc se těším na jeho koncert, kam se chystám s manželkou a že mu přeju hezký pobyt v Praze,“ vyprávěl Jan Super.cz.

Jaké bylo jeho překvapení, když mu druhý den ráno volali z Humperdinckova managementu, zda by mohl přijít do Lucerny na zvukovou zkoušku.

„Když měli s kapelou odzkoušeno, Engelbert na mě z jeviště zamával a naznačil, že by se mnou rád mluvil. Řekl mi, že naše setkání den předtím bylo velmi milé, a protože pochopil, že toho o muzice vím opravdu hodně a mluvím dobře anglicky, chtěl by mě moc poprosit o kolegiální pomoc,“ popisuje Smigmator. Prosba slavného kolegy mu vyrazila dech.

„Potřeboval, abych celou jeho show překládal do češtiny. ‚Dáme Ti na scénu vedle klavíristy stejnou barovou židli, jako mám já, a budeš nedílnou součástí mojí show! Udělal bys to pro mě, příteli?‘, zeptal se mě. Engelbert si totiž velmi dobře uvědomoval, že velká část publika, především tedy starší generace, neměla možnost učit se anglicky, a tak by průvodnímu slovu nerozuměla. Navázat blízký kontakt s publikem je pro něj totiž nesmírně důležité a pro jeho koncerty typické.“

I když nemá se simultánním překladem zkušenosti, Smigmator samozřejmě souhlasil. „Legendu jsem odmítnout nemohl,“ dodává s úsměvem.

I jeho samotného brzy čeká turné Murphyho zákon 2022. Startuje 27. dubna 2022 v Jablonci nad Nisou a bude pokračovat do 21. května koncerty po celé republice. Pražský koncert se uskuteční 12. května ve velkém sále Lucerny. ■