Byla sexuálně zneužívána, bojovala s bulimií a anorexií! S finalistkou Miss Czech Republic se osud rozhodně nemazlil

Mariana Bečková Super.cz

Mariana Bečková patří od začátku soutěže krásy Miss Czech Republic mezi nejvýraznější finalistky. Přiznala, že v dětství byla zneužívána, následně si prošla bulimií a anorexií, trpěla úzkostmi a depresemi. Studuje psychologii a ráda by mladým dívkám v budoucnu pomáhala a coby Miss byla dívkou, která bude inspirovat.

"Právě proto, že jsem měla tak traumatické dětství. Chci pomáhat dětem, které si zažívají trauma. To, co jsem si zažila já, je hrozný, vím, jaký dopad to má na dospívání," řekla Super.cz Mariana.

Posledních půl roku žije ve strachu o život svého partnera Alexe. Onemocněl rakovinou a prožívají velmi těžké chvíle. Přesto se Mariana v soutěži krásy Miss Czech Republic rozhodla pokračovat a a odletěla s ostatními kráskami na soustředění na exotický ostrov Zanzibar.

Její partner s nemocí stále statečně bojuje. "Je v remisi, chemoterapii máme za sebou. Teď je bohužel zase v nemocnici, něco chytil, dostává transfuze. Má špatnou imunitu. Ale jsme pozitivnější, cítíme konec, přijde nám, že máme nejhorší za sebou. Říkáme si, že třeba v létě už odjedeme k moři. Je to nahoru a dolů, ale už máme jinou náladu," vysvětluje modelka.

Před pár týdny to vypadalo, že je Alex zdráv. "Minulý týden jsem si říkala, že je konec. Skončil chemoterapii a oslavovali jsme. A dva dny nato dostal horečky, odvezla ho sanitka. A zase to bylo dramatický. Říkala jsem si, jestli to vůbec někdy skončí. Pořád držíme, musíme zůstat pozitivní," krčí rameny Bečková.

Spolu s Alexovým bratrem jsou jedinými osobami, se kterými se její partner vídá. "Půl roku se viděl jen s námi. Vždy si dělám test na covid. I přesto jsem ho zřejmě něčím bohužel nakazila. I v bytě s ním mám roušku, ale chodím mezi lidi. Mám velké výčitky," dodává se slzami v očích.

Alex je v soutěži krásy Miss Czech Republic její velkou oporou. "Podporuje mě. I když je v nemocnici, vše sleduje, komentuje, fandí mi. Dojímá mě to. Je za mě strašně šťastný," uzavřela Bečková. ■