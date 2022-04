Svalnatý fešák Cody z Pobřežní hlídky už patří mezi padesátníky. Jak dnes vypadá?

David Chokachi v Pobřežní hlídce Profimedia.cz

Chokachi v seriálu randil s Pamelou Anderson i Carmen Electrou, ve skutečném životě to ale není žádný sukničkář a je už osmnáct let ženatý se Susan Brubaker, s níž má dceru Brit Madison.

Chokachi je stále aktivním hercem. V minulosti si zahrál například v mysteriózní sérii Witchblade či v seriálu Pláž Makaha, nejnověji pak v televizním filmu Secrets by the Shore nebo snímku Last Call in the Dog House.

Většina diváků ho má ale beztak spojeného s rolí sexy plavčíka, což mu ne vždy bylo po chuti. Zatímco si ho většina z nás pamatuje jako svalnatého blonďáčka, loni načas změnil image a pod zarostlou tváří byste v něm někdejšího seriálového záchranáře hledali marně. Jak s ním šel čas, si prohlédněte v galerii. ■