Domů si nastěhovali šestičlennou ukrajinskou rodinu: Získali jsme přátele na celý život, říká Tomáš Klus

Tomáš Klus Super.cz

Teď mají neštovice dcery Josefína a Jenovéfa, jako první onemocněl syn Alfréd, který už je z toho venku. Tomášovi sledující tak mohli na sociálních sítích vidět, jak spolu s tátou skáče do bazénu, i když je venku sotva patnáct stupňů. "Otužujeme se už několik let a jsem s tím nesmírně spokojený. Funguje to, i co se týče imunity," míní Tomáš.

Spokojený je, i co se týče rodiny uprchlíků z Ukrajiny, které mají doma. "Je to šestičlenná rodina, babička, rodiče a tři děti. Přijelo nám domů takové zrcadlo, jsou nám opravdu hodně podobní, nejen pokud jde o počet dětí, ale i ve vztahu k sobě navzájem, pojetí rodiny a výchovy. I ve světonázorech si hodně rozumíme. Věřím, že nám přijeli přátelé na celý život. Tedy ne, že by tady byli na celý život, protože jejich největší touha je vrátit se domů. Ale vím, že už se neztratíme z našich životů," uzavřel Klus. ■