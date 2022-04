S Felixem Slováčkem mladším pro sebe nebyli dobrými partnery: Teď je jeho ex šťastná s kolegou, svatbu ale odmítá

Michaela Zemánková Super.cz

Michaela Zemánková je vyhledávanou muzikálovou zpěvačkou. Více se o ní začalo mluvit díky synovi Dády Patrasové (65) a Felixe Slováčka (78). S Felixem mladším mají syna Rafaela, ale ve vztahu jim to neklapalo. Teď je Míša už tři a půl roku šťastná po boku herce Petra Semeráda. Svatbu ale prý neplánují, zatímco dalšímu potomkovi se nebrání.

S Míšou jsme se potkali na představení muzikálu Branický zázrak Jana Svěráka a Tomáše Kluse, kde ztvární hned tři role. "Není to poprvé, už se mi to stalo i v Kvítku mandragory. Pro režiséry jsem zřejmě univerzální typ. A s mým hlasem možná dostanu i nějakou mužskou roli," smála se Zemánková.

Ta je spokojená jak po pracovní, tak po soukromé stránce. "Musím zaklepat, že je to naprosto v pořádku. Ale svatbu nečekejte, nejsem jejich zastánce a můj partner také ne. Pokud jde o další dítě, je to otevřené. Hodně jsem o tom přemýšlela, ale jak byl ten covid a začala válka, tak se mi to zase uzavřelo, protože ta doba je taková temná," domnívá se zpěvačka.

Zajímalo nás i to, jaký má vztah s otcem svého syna. "Musím říct, že pro mě nebyl dobrý partner a já pro něj nebyla dobrá partnerka. Ale o to je lepší táta. Jako táta je fantastický, na všem jsme schopní se dohodnout a o malého se stará nejlépe, jak dokáže," uzavřela. ■