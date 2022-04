Krásná Veronika Kubařová bude zpívat s Tomášem Klusem: Přitom už dvakrát neprošla konkurzem do Tváře!

Veronika Khek Kubařová Super.cz

To, že umí skvěle tančit, jsme o ní věděli. Veronika Khek Kubařová (34) ostatně vyhrála předminulé kolo taneční soutěže StarDance. Překvapilo nás ale, když jsme ji potkali jako jednu z účinkujících v muzikálu Branický zázrak, pro který si ji vybral režisér Jan Svěrák. Na jeho představení jsme ji slyšet zpívat duet se spoluautorem díla Tomášem Klusem (35).

"Zpívám tak nějak herecky. Beru to velmi s pokorou, zvlášť tady v té skupině fantastických zpěváků. Ale snažím se," řekla Super.cz Veronika, pro kterou je společné vystupování s Klusem splněný sen, protože je jeho velká fanynka. "Znali jsme se, potkali jsme se na jednom konkurzu, pak jsme spolu točili seriál Na vodě a pohádku Tajemství staré bambitky 2. Ale když jsem s ním měla poprvé zpívat, roztřásla se mi kolena," přiznala.

Zpěv by ráda pokoušela i dál, ale podle jejího přiznání to nevypadá, že bychom ji po StarDance mohli vídat třeba v show Tvoje tvář má známý hlas. "Už mě dvakrát oslovili na konkurz a nebyla jsem vybrána. Takže já bych šla, ale nestalo se to," svěřila krásná Veronika, že z její strany je cesta otevřená. ■