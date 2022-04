Tohle je nejmladší finalistka Miss Czech Republic: Na Zanzibaru oslavila v bikinách plnoletost

Markéta Morwicková Super.cz

Rodiče ale prý neměli strach svoji mladinkou ratolest vypustit do světa. "Už od patnácti dělám modeling, takže jsem docela samostatná, takže se o mě naši nebojí," řekla Super.cz Markéta. Tu na jedné z přehlídek oslovila ředitelka soutěže Taťána Makarenko (32), zda by se nechtěla do soutěže přihlásit. "Nějakou chvilku jsem váhala, ale pak jsem si řekla: Proč to nezkusit! A teď jsem za to vážně ráda, protože mi to hrozně moc dalo," doplnila Morwicková.

Jako modelka zatím pracovala jen v Česku. "Už kvůli covidu nebyla moc příležitost, ale do budoucna bych určitě chtěla někam vycestovat. Líbila by se mi Asie, přemýšlela jsem o Koreji nebo o Istanbulu," svěřila. Po střední škole by ráda dál studovala. "Volila bych práva. Přijde mi, že je to s modelingem docela spjaté, jak se řeší ty smlouvy. Byla jsem docela překvapená, že tenhle obor studuje dost modelek," míní Markéta.

A co jí příprava na soutěže krásy přinesla? "Musela jsem trochu změnit styl oblékání, oblékat se dospěleji a elegantněji. Ještě na casting jsem přišla v teniskách místo na podpatcích. Musím říct, že jsem udělala dost velký posun i s make-upem nebo úpravou vlasů. Kromě toho budu mít teď rovnátka, to mi předtím taky nikdo neřekl, že bych je potřebovala. Za to jsem taky ráda," shrnula. ■