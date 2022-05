Jaké vychytávky by rozhodně neměly chybět na každé zahradě, terase nebo balkoně?

Vytrhávač plevele pomůže s očistou záhonů

Jak se snadno, a hlavně účinně zbavit otravného plevele? To je otázka, kterou si klade téměř každý zahrádkář. Boj s plevelem je často otravný a zdlouhavý, pokud se rozhodneme jít cestou bez zbytečné chemie. Řešení nabízí různé vychytávky, jakou je i vytrhávač plevele. Ten díky svému designu plevel odstraní i s kořeny! A v čem je jeho kouzlo? Součástí je totiž kolébka, která funguje na principu páky, a tak Vám tuto práci mnohonásobně ulehčí. Stačí vytrhávač zapíchnout do půdy tak, aby byl kořen plevele mezi zoubky, zatlačit rukojeť směrem k zemi a je to!