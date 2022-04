20 let od úmrtí Vlastimila Brodského (✝81). Které slavné herečce utekl od oltáře a u koho musel skousnout nevěru?

Vlastimil Brodský Foto: Josef Strouhal, Právo

Díky tomu patřil od 60. let k našim nejobsazovanějším hercům. Stejně tak mu šly třeba i role mrzoutů – zapšklého a protivného samorosta dokázal prý ztvárnit už ve svých dvaceti letech.

V mnoha případech se o něm mluvilo i jako o zachránci nepříliš povedených scénářů. Svým vždy prvotřídním herectvím je totiž dokázal vždycky pozvednout.

Sláva mu do hlavy nestoupla

Brodského filmové i divadelní postavy se vyznačovaly jemnou sebeironií, cynismem, smutným humorem, zasněností i neutuchajícím hlubokým lidstvím. Přestože jich ztvárnil bezpočet, v hodnocení své kariéry byl vždycky skromný. Nejvíce si cenil své účasti ve snímcích Skřivánci na niti, Všichni dobří rodáci (oba 1969) a Jakub lhář (1974), který mu dokonce vynesl i Zlatého medvěda na berlínském filmovém festivalu.

Oblíbený herec získal také mnoho tuzemských i dalších zahraničních cen, a byl dokonce v Hollywoodu na oscarovém nominačním večeru. I když patřil ke špičkám své herecké generace, sám o sobě celý život pochyboval, a sláva mu do hlavy nikdy nestoupla.

Kamarádům říkal Pepíci

Brodského domovskou scénou bylo víc než 40 let pražské Divadlo na Vinohradech, kde odehrál své nejslavnější role, a potkal i mnoho přátel z hereckého světa. Těm nejlepším parťákům říkal Pepíci podle kolegy Josefa Bláhy (✝70), se kterým hrál snad nejraději. Zajímavé je, že divadlo přitom zpočátku moc nemusel. Raději měl tanec a Freda Astaira. Poté, co se ve 14 letech přestěhoval s rodiči ze severní Moravy do Prahy, se naučil step a jako gymnazista tančil v nočních barech.

V tanci se chtěl zlepšit, a tak se na začátku války přihlásil do herecké školy E. F. Buriana. Právě Burian si ale všiml jeho talentu a doporučil mu hereckou dráhu. A jak všichni dobře víme, byla to rada nad zlato.

„Umřela mi babička…“

Samostatnou kapitolou jsou Brodského partnerské vztahy, které ani v jednom případě nevydržely. Například kolegyni Jiřině Jiráskové (✝81) doslova utekl od oltáře. Jen několik dní před svatbou se vymluvil na úmrtí babičky a k odloženému sňatku už pak nikdy nedošlo. Sama Jirásková mu tento krok později nevyčítala a přiznávala, že ani ona si vztahem s „Bróďou“ nebyla stoprocentně jistá.

Další životní partnerkou Vlastimila Brodského byla baletka Božena „Bíba“ Křepelková (✝96). S tou se herec oženil, měl s ní syna Marka (62), ale vztah skončil rozvodem. Důvodem byla Brodského nevěra. Herci nevyšlo ani další manželství s o dvacet let mladší Janou Brejchovou (82). Narodila se jim dcera Tereza (53), jenže i tento svazek ukončila nevěra – tentokrát ale ze strany Jany Brejchové.

Brodský na jejich osmnáctileté soužití vzpomínal s hořkým úsměvem. Svědčí o tom jeho slova, kterými konec manželství komentoval: „Rozešli jsme se po vzájemné dohodě. Oba jsme pochopili, že ona mě nemůže vystát.“

Svou životní pouť ukončil sám

Herec zůstal filmu věrný až do konce svého života. Za svůj mimořádný výkon ve snímku Babí léto (2001) byl také právem oceněn Českým lvem. Krátce nato jej však začaly naplno pohlcovat deprese a úzkost, s nimiž se už nějaký čas potýkal. Trápení vyřešil sebevraždou, pro kterou se rozhodl v dubnu 2022 – právě před dvaceti lety. ■