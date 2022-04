Fyzickou bolest se naučíte přijmout, ale ta psychická a citová vás roztrhá, uvedl u soudu Johnny Depp

Johnny Depp Profimedia.cz

„Vždycky jsem byl člověkem, který si velice střežil soukromí, takže sedět před vámi a prozradit veškerou pravdu je pro mě velice odhalující. A nejen pro mě, ale i pro celou mou rodinu i paní Heard. Nemuselo to dojít až sem. Neříkám tím, že se cítím trapně, protože vím, že dělám správnou věc,“ uvedl Johnny hned v začátku své výpovědi.

Jak už uvedla u soudu před pár dny jeho sestra, jejich dětství bylo velmi těžké. „Měl jsem velmi zajímavé dětství. V té době jsem ho považoval za normální. Moje matka byla z Kentucky, tam jsem se narodil i já. Během života jsme se hodně stěhovali, matka měla, abych tak řekl, neposedné nohy. Stále jsem tak byl to ´nové dítě´, což nebylo příjemné ani lehké. Moje matka byla dost nepředvídatelná a měla schopnost být krutá jako nikdo jiný. A to k nám všem - mé sestře Christie, bratrovi Dannymu, sestře Debbie i k našemu otci. V podstatě se stávala násilnickou. Násilnickou a krutou,“ uvedl Johnny.

„V našem domě jsme nikdy necítili takový ten pocit bezpečí. Jediné, co jste mohli dělat, je, že jste se snažili držet dál od vší té zuřivosti. Já jsem díky pozorování dokázal poznat, kdy se k násilí schyluje a kdy to jeden z nás schytá,“ uvedl o svém dětství herec.

„Fyzické násilí trvalo víceméně pořád. Kdokoli z nás šel kolem ní, automaticky si rukou vytvářel štít, protože jsme byli připraveni na cokoliv. Někdy letěl popelník, který vás trefil třeba do hlavy, nebo došlo na mlácení botou s vysokým podpatkem či telefonem. Jednoduše tím, co bylo po ruce.“

Kromě fyzického týrání prý zažila jeho rodina i psychickou šikanu. „Dávala nám nepěkná jména, která vypichovala jakoukoliv deformitu, kterou jsme měli. Bratra si dobírala za to, že nosil brýle a měl křivé zuby, Christie pojmenovávala Violet, což bylo jméno tchyně, kterou nesnášela, a já jsem dostával posměšná jména za to, že jsem měl jedno oko špatně vyvinuté a nosil jsem chvíli i pásku, aby se srovnalo. Dodnes na levé oko kvůli špatné čočce téměř nevidím. Na tyto psychické rány jsme si museli zvyknout a přijmout je. Na to, jak nás neustále ponižovala.“

Johnny poté uvedl, že psychické týrání na něm zanechalo rozhodně více jizev než to fyzické. „Mlácení způsobilo jen fyzickou bolest, tu se naučíte přijmout a poperete se s ní, ale ta psychická a citová vás roztrhá,“ pronesl Depp.

Jeho otec, který později rodinu opustil, herce netýral, ale vzhledem k tomu, že matka napadala i jeho, poslouchal ji, když po něm chtěla, aby děti trestal za činy, které mnohdy ani nespáchaly. Johnnymu se to stalo několikrát.

„Kolikrát jsem ho prosil, že jsem to vážně neudělal, ale i tak jsem dostal tlustým koženým páskem. Když otec později zjistil, že jsem měl pravdu a nebyl jsem viníkem, omluvil se mi. Matka nikdy, ta toho nebyla schopna. Bylo v ní to, v čem vyrůstala, a já jsem neměl šanci to změnit nebo jinak ovlivnit.“

Johnny Depp žaluje svou exmanželku za pomluvu a urážku na cti. Předmětem je její esej pro Washington Post, kde se označila za oběť domácího násilí. Ač herce nejmenovala, vzhledem ke svým předešlým a pozdějším obviněním jeho osoby bylo jasné, o kom psala. Depp se u soudu snaží očistit své jméno a požaduje také tučné odškodné. ■